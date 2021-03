Pakistan verbiedt TikTok opnieuw

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd verbiedt Pakistan de filmpjesapp TikTok. De Chinese app leeft de lokale wetten nog altijd niet na, is de uitleg voor de tweede ban.

De Pakistaanse regering had TikTok op 9 oktober in de ban geslagen wegens de verspreiding van “immorele, obscene en vulgaire” inhoud. Een tiental dagen later werd het verbod ingetrokken, nadat TikTok had “de lokale wetten te zullen naleven”.

Maar nu wordt de app dus opnieuw verboden. De Pakistaanse telecomautoriteit heeft de providers opgelegd de toegang tot de app “onmiddellijk te blokkeren”, na de uitspraak van een belangrijk hof in de stad Peshawar dat de app moet worden geblokkeerd omdat ze er niet in slaagt vulgaire inhoud te filteren.

Pakistan, een conservatief moslimland, wil zo veel mogelijk “immorele” berichten van het internet en de sociaalnetwerksites weren. Om die reden blokkeerde het land eerder al verschillende datingapps, waaronder Tinder en Grindr.