Yasuo leerde duiken om zijn vrouw te vinden die tien jaar geleden verdween in de tsunami: “Ik weet zeker dat ze nog steeds naar huis wil komen”

Een Japanse man heeft zijn duikbrevet gehaald om op zoek te gaan naar de stoffelijke resten van zijn vermiste vrouw die tien jaar geleden verdween na de tsunami. “Ik vraag me altijd af of ze misschien ergens in de buurt is”.

Yasuo Takamatsu (64) verloor zijn vrouw Yuko toen de tsunami de gemeente Onagawa in Japan trof in 2011. Sindsdien is de man hopeloos naar haar op zoek. Yasuo ging zelfs zo ver in zijn zoektocht dat hij zijn duikbrevet haalde. Al zeven jaar lang gaat de man wekelijks solo duiken in de hoop dat hij haar lichaam aantreft. “Ik vraag me dan altijd af of ze in de buurt is”, vertelt hij.

LEES OOK.Satellietbeelden tonen hoe Fukushima tien jaar na kernramp weer recht krabbelt

Hij ging zelfs maandelijks met de lokale autoriteiten duiken die onder water naar zo’n 2.500 mensen zochten van wie de menselijke resten nog steeds vermist waren. Volgens Yasuo zijn na al die tijd “de littekens van de stad grotendeels genezen, maar zal het herstel van de harten van de mensen nog tijd kosten”.

(Lees verder onder de foto)

Onagawa na de tsunami in 2011 Foto: AP

“Ze wil naar huis komen”

Tot nu toe heeft de toegewijde echtgenoot heel wat albums, kledij en andere dingen gevonden onder water, maar niets dat van zijn vrouw was. Het laatste dat Yasuo van zijn vrouw heeft is een bericht, waarin ze zei dat ze naar huis wilde na het werk. “Ik weet zeker dat ze nog steeds naar huis wilt komen”, zegt de man. Maar na al die jaren geeft Yasuo de moed niet op. Hij is van plan te blijven zoeken “zolang zijn lichaam beweegt”.

De aardbeving in Japan van 2011 was de krachtigste ooit en de vierde grootste ter wereld sinds 1900. Er ontstonden reusachtige golven van zo’n 30 meter hoog die leidden tot de ramp van Fukushima. Meer dan 15.000 mensen kwamen om het leven en zo’n 230.000 mensen moesten noodgedwongen vluchten tijdens de ergste nucleaire ramp sinds Tsjernobyl.