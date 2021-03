Efteling stelt uitbreiding met minstens een jaar uit door corona

De Eftiling moest normaal gezien nog wat groter worden met extra attracties, meer slaapplaatsen en parkeerplaatsen maar door de coronacrisis loopt die uitbreiding vertraging op. “De investeringen zijn uitgesteld maar ze moeten alsnog gedaan worden”, verzekert Eftelingdirecteur Fons Jurgens in een interview met NOS.

De ambitie was er maar de coronacrisis heeft er een stokje voor gestoken: de uitbreidingen van de Efteling wordt met minstens een jaar uitgesteld. Er waren eerder al heel wat problemen toen de Raad van State zich verzette tegen een mogelijke uitbreiding. Het groen licht heeft het attractiepark en thuis van ‘Holle Bolle Gijs’ nog niet gekregen maar corona zorgde nog voor meer roet in het eten. Want met een verlies van 17 miljoen euro in 2020 en een slechte start in 2021 moeten de uitbreidingsplannen tijdelijk de koelkast in. “We willen heel graag. Maar het is voor ons echt afwachten hoe dit jaar verder financieel gaat verlopen”, vertelt woordvoerder Steven van Gils aan Omroep Brabant.