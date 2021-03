Een huis kopen voor 1 euro in Italië? Deze man weet er alles van, en kan het alleen maar aanraden

Een man die op Sicilië een huis gekocht heeft voor 1 euro wil nu iedereen aanmoedigen om “ervoor te gaan” en zegt dat het in tegenstelling tot veel dingen “niet te mooi is om waar te zijn”.

Danny McCubbin, een 56-jarige data consultant uit Australië die de voorbije 17 jaar in Londen woonde, waagde de sprong nadat hij een artikel had gezien over 1 euro-huizen. Doel van het project: Italiaanse dorpen nieuw leven inblazen. Een project waar McCubbin zich vol overtuiging in smeet en één waar hij nog steeds 100 procent achter staat.

Wie er zich aan waagt, moet wel rekening houden met enkele verplichtingen. Zo moeten kopers verplicht binnen de drie jaar het pand renoveren en moeten ze het merendeel van hun tijd daar spenderen. Voor McCubbin – die er altijd van gedroomd had om in Italië te wonen – klonk het als muziek in de oren. “Al meer dan tien jaar doe ik vrijwilligerswerk in Italië en het was altijd al mijn doel om naar hier te verhuizen”, vertelde hij aan Ladbible. “Vrienden van over de hele wereld stuurden mij artikels over het project en velen leken echt gefascineerd te zijn, maar ik wilde vooral weten of het echt te mooi was om waar te zijn.”

Nieuw leven inblazen

McCubbin vond na een bezoek aan 25 eigendommen het perfecte huis en verhuisde naar Mussomeli, een stad met zo’n 11.000 inwoners. Hij beschreef het proces als “gemakkelijk” en zei dat men erg gastvrij is voor alle 1 euro-kopers. “Ze weten dat we hen willen helpen om de stad nieuw leven in te blazen”, zei hij.

“Ik weet dat Italië zijn uitdagingen heeft, maar er heerst hier een groot gemeenschapsgevoel, vooral op Sicilië, waar de mensen al zo lang worstelen”, vertelde McCubbin nog. De man kende niemand en zei dat het best een groot risico was om zo plots te verhuizen terwijl hij amper Italiaans sprak. “Maar ik wist in mijn hart dat dit de juiste zet was”, vertelde hij nog.