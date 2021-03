Na stopzetting AstraZeneca-vaccin in Denemarken zien Vlaamse vaccinatiecentra ook hier afzeggingen: “Nochtans is er niks mis mee”

Dat Denemarken het AstraZeneca-vaccin niet langer toedient, heeft ook gevolgen in de hoofden van Vlamingen die deze of volgende week gevaccineerd zouden worden. “Hier zijn enkele tientallen afzeggingen”, zegt Jan Stroobants, hoofd van het vaccinatiecentrum in Antwerpen. Ook in Roeselare hebben een tiental mensen hun boeking afgezegd. “Nochtans is er met dat vaccin niks mis”, zeggen experts.