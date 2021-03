Zijn er in jouw gemeente meer mensen overleden tijdens coronajaar 2020 dan de jaren ervoor? Dit zeggen de oversterftecijfers

Ardooie / Zuienkerke -

In de afgelopen twaalf maanden zijn bijna 17 procent meer Belgen gestorven dan gemiddeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de oversterfte die Statbel heeft vrijgegeven. De toename van het aantal overlijdens is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis, die al een jaar duurt. Hoe zit het met de oversterfte in uw gemeente? Waarom is die in Ardooie het spectaculairst? En waarom stierven in Zuienkerke juist minder inwoners dan anders?