Permanent telewerk in dalende lijn: meer mensen naar het werk omdat het “veiliger” is

Het aantal mensen dat volledig van thuis uit werkt, is in dalende lijn. Dat blijkt uit resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Begin februari deed 40 procent van de bevraagden aan permanent telewerk, op 9 maart was dat nog 35 procent.

In april van 2020 werkte meer dan de helft van alle werkende deelnemers uitsluitend thuis, blijkt uit de bevraging die dinsdag door 28.000 mensen werd ingevuld. Op 9 februari was dat 40 procent, een maand later is dat 35 procent.

Zesendertig procent van de deelnemers die niet altijd thuis werken, geven aan dat de situatie op de werkvloer veiliger geworden is. Zij wijzen daarbij vooral op het beter ingeburgerd zijn van mondmaskers en het feit dat minder collega’s tegelijkertijd aanwezig zijn. Slechts 8 procent vindt dat het er onveiliger geworden is. Dat aandeel ligt hoger in het onderwijs (13 procent) en lager in de gezondheidszorg (6,5 procent). Dat laatste is allicht een gevolg van de hogere vaccinatiegraad in die sector.

Liefst meer sociale contacten, dan de horeca

De studie polste ook naar de mening over mogelijke versoepelingen. Als mensen zelf mogen kiezen welke activiteiten ze eerst zouden kunnen hervatten, gaan ze massaal voor het binnen ontvangen van meer dan één persoon: 35 procent kiest het als eerste prioriteit, 69 procent zet het in de persoonlijke top 5. Het openen van de terrassen in de horeca staat op twee. Over de vooropgestelde timing van de versoepelingen hebben de meeste deelnemers geen uitgesproken mening.

Dertig procent van de deelnemers heeft twee tot vier maanden na een bevestigde COVID-besmetting nog minstens één symptoom. Vier tot zes maanden na de infectie is dat nog steeds 23 procent. Dat getal daalt dus vrij langzaam. Algemene vermoeidheid en kortademigheid worden het meeste gerapporteerd. Opvallend: mensen onder de 65 jaar hebben duidelijk veel meer last van langetermijnsymptomen dan 65+-ers.