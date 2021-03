Ondertussen bedraagt het gat in de begroting al 36 miljard. Moeten we ons nu geen grote zorgen maken?

Het zou een aartsmoeilijke quizvraag kunnen zijn: hoe groot is het gat in de begroting? De miljarden tikken zo snel aan dat het moeilijk bij te houden is. Donderdag bleek dat het tekort nog maar eens vier miljard euro hoger oploopt dan gedacht. De teller staat momenteel op 36 miljard, voor alle regeringen samen. Een onwaarschijnlijk bedrag. Moeten we ons daar zorgen over maken? Het antwoord is verrassend.