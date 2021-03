Wereldwijd recordaantal tweelingen geboren

Nooit eerder werden er wereldwijd zoveel tweelingen geboren. Die piek is te verklaren door het toegenomen gebruik van technieken zoals IVF en het feit dat moeders op latere leeftijd zwanger worden. Dat staat vrijdag te lezen in het vaktijdschrift Human Reproduction. Het artikel kreeg de titel “Twin Peaks”.

Elk jaar worden meer dan 1,6 miljoen tweelingen geboren, wat betekent dat 1 op elke 42 baby’s een tweeling is. De onderzoekers verzamelden gegevens uit 165 landen voor de periode tussen 2010 en 2015, en vergeleken die met 1980-1985.

Sinds de jaren 80 is het aandeel geboortes van tweelingen met een derde toegenomen, van 9,1 tot 12 per 1.000 bevallingen. Vooral in Europa en Noord-Amerika is dat aandeel fors toegenomen, tot respectievelijk 14,4 en 16,9 per 1.000 bevallingen. Dat is bijna zoveel als in Afrika (17,1), maar daar is het aandeel op dertig jaar bijna constant gebleven. De auteurs van de studie wijzen in dat verband op genetische verschillen tussen Afrikanen en andere bevolkingsgroepen.

Afrika en Azië zijn momenteel goed voor ruim 80 procent voor alle geboortes van tweelingen. De grote aantallen in Azië zijn te verklaren doordat 60 procent van de wereldbevolking op dat continent woont.

Meer IVF

De toename in Europa en Noord-Amerika is te danken aan het stijgende gebruik van technieken zoals IVF. Deze doen de kans op een geboorte van meerlingen toenemen, al laat de vooruitgang van de wetenschap al enkele jaren toe om op die manier eerder eenlingen ter wereld te laten komen. Spelen ook een rol: vrouwen die op latere leeftijd beslissen aan kinderen te beginnen, toegenomen gebruik van contraceptie en een lagere vruchtbaarheid.

Die toename van het aantal geboortes van tweelingen is zorgwekkend, omdat ze vaker een lager geboortegewicht hebben, te vroeg geboren worden, de bevallingen vaker gepaard gaan met complicaties en ze een hogere mortaliteit hebben. Tot slot ondervinden ouders ook meer moeilijkheden om zich met twee baby’s tegelijk bezig te houden.