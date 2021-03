Vincent Kompany voor halve finale tegen Genk: “De match van het jaar? Dat kan ik niet ontkennen”

Voor het eerst in zes jaar staat Anderlecht zondag nog eens in de halve finales van de Beker van België. Vincent Kompany beseft dat de belangen tegen Racing Genk groot zijn, onder meer omdat er een Europees ticket op het spel staat in geval van eindwinst. “Een halve finale van de beker betekent nu meer dan in het verleden”, aldus de Anderlecht-coach.

Vincent Kompany begon zijn vooruitblik op de halve finale tegen Genk met het slechte nieuws. Nu, dat Hannes Delcroix out is voor de rest van het seizoen wisten we al, maar hij kwam er toch nog even op terug. “Zijn reactie heeft me verrast”, aldus Kompany. ”Hij mocht tevoren nog op het EK hopen. Dat valt weg, en toch blijft hij kalm. Hij reageert heel matuur. Hij is al gemotiveerd om te revalideren in functie van volgend seizoen.”

Delcroix was de voorbije maanden een van de meest regelmatige spelers bij Anderlecht, en toch maakt Kompany zich geen al te grote zorgen over zijn afwezigheid. “Het is heel pijnlijk voor Hannes, maar voor ons zie ik niet meteen een probleem. We hebben nog goeie verdedigers, met Elias Cobbaut voorop. Wat hij heeft laten zien, bevalt me. We gaan hem het vertrouwen geven.”

Over naar de wedstrijd zelf dan. Als paars-wit Genk klopt, staat het voor het eerst in zes jaar in de finale van de Croky Cup. “De match van het jaar? Dat valt niet te ontkennen”, klinkt het. ”Tot nu toe toch. De halve finale van de beker betekent nu meer dan in het verleden, maar in mijn hoofd is het elk weekend match van het jaar, dus in die zin verandert er niet zo veel.”

Dat de grootste kansen om Europa te halen voor Anderlecht in de beker liggen, moet je Kompany niet leren. “In de huidige situatie van de club zou een prijs pakken en Europees voetbal halen een enorme boost geven. Ik wil niet zeggen dat het alles zal veranderen, maar de impact valt toch niet te onderschatten.”

Voorval Sambi Lokonga

Het mentale voordeel is zondag voor Anderlecht. Niet alleen omdat het thuis speelt, maar vooral omdat het in de competitie zes op zes pakte tegen de Limburgers. Kompany hecht er weinig belang aan. “Het wordt een andere wedstrijd. Genk zakt tegenwoordig dieper terug, waardoor de fysionomie van de match anders zal zijn”, voorspelt hij. ”Deze week hebben die vorige wedstrijden nog weinig rol gespeeld in onze voorbereiding. Waar wij mee bezig zijn, is opties aanbieden waar de spelers zondag tijdens de wedstrijd op terug kunnen vallen.”

Kompany kreeg op zijn persconferentie natuurlijk ook vragen over het voorval met Sambi Lokonga, die vorige week de regenboogband onder zijn kapiteinsband droeg. De RSCA-coach ging de vragen niet uit de weg. “Het komt erop neer dat het een dom misverstand was. Voor ons is het ondertussen opgelost, maar het was zeker dom van Sambi. Misplaatst, maar het is voorbij. Ik zie een jonge kerel die een situatie slecht heeft ingeschat en dat wil rechttrrekken. Daarom speelt hij zondag met de regenboog”, besloot Kompany.