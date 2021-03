Onderwijsexpert Dirk Van Damme doet controversieel voorstel: “Haal alle uitgezonden leraren weer voor de klas om leerachterstand aan te pakken”

Dirk Van Damme, onderwijstopman bij de OESO, stelt voor om alle gedetacheerde leerkrachten – die vandaag dus op een andere dienst zijn tewerkgesteld – opnieuw voor de klas te zetten in de strijd tegen de leerachterstand. Dat heeft hij gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. “Dat raakt aan verworven rechten en privileges, maar we hebben de maatschappelijke plicht om dit te doen.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maakte vrijdag in onze krant nog bekend dat hij het budget voor bijkomende handen in de klas verdubbelt van 10 naar 20 miljoen euro. Peanuts, vindt onderwijsexpert Dirk Van Damme. In het Vlaams Parlement zei hij dat ons onderwijs een “massieve financiële injectie” nodig heeft.

Verschillende onderzoeken en bevragingen hebben intussen aangetoond dat er een leerachterstand is bij onze kinderen. Volgens een onderzoek van de KU Leuven bedraagt die gemiddeld vijf maanden bij kinderen die nu in het eerste middelbaar zitten. “Koken kost geld”, zegt Van Damme. “In veel landen krijgen de kappers en de cafés economische steun, maar eigenlijk moet je prioriteit geven aan ziekenhuizen en scholen”, zegt hij. “Ik snap niet dat er in Vlaanderen geen veel grotere pot wordt vrijgemaakt.”

Dat geld zou in de eerste plaats naar extra mankracht in de klas moeten gaan. Door het lerarentekort zijn al weinig leerkrachten te vinden, dus pleit Van Damme ervoor om de gedetacheerde leerkrachten opnieuw voor de klas te zetten. Volgens cijfers van het schooljaar 2019-2020 zijn nu 1.478 leerkrachten elders tewerkgesteld, bijvoorbeeld bij de pedagogische begeleidingsdiensten van de koepels of de onderwijsinspectie.

“Maatschappelijke plicht”

“Breng inspecteurs terug naar de school door de inspecties twee jaar op te schorten”,zegt Van Damme. “Dat is voor hen tegelijkertijd een heel belangrijke bijscholing. Van de pedagogische begeleidingsdiensten: breng misschien de helft terug naar school. In de sociaal-culturele sector kan dat een disruptie veroorzaken en het raakt aan verworven rechten en privileges. Maar we hebben de maatschappelijke plicht om die mensen in te zetten waar de noden nu het grootst zijn. We hebben ze nodig om kinderen bij te werken en om eventueel klassen te ontdubbelen.”

In zijn voorstellen pleit Van Damme er ook voor om niet-essentiële leerstof te schrappen en te focussen op Nederlands en wiskunde. Hij vindt dat er ook meer aandacht moet komen voor de manier waarop we leerlingen nu evalueren.