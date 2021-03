Moord op David in Beveren: drie minderjarige verdachten maand langer in gesloten instelling

Beveren-Waas - De jeugdrechter in Dendermonde verlengde vrijdag de plaatsing van twee minderjarige verdachten na de moord in Beveren . De jeugdrechter in Antwerpen besliste vrijdagvoormiddag al hetzelfde voor een derde minderjarige verdachte.

De 17-jarige uit Antwerpen, de 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht die verdacht worden van de moord op de 42-jarige David P. in Beveren moeten dus een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven.

Het lichaam van David P. uit Sint-Niklaas werd zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten.

Het gaat om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht. Ze gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten begin deze week om hen in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg te plaatsen. De drie verschenen vrijdag opnieuw voor de jeugdrechtbank, een normale procedure.

Uithandengeving of niet

De maatregel kan nog eens met maximaal een maand verlengd worden, maar daarna moet een andere oplossing voor de minderjarigen gevonden worden. In de instelling in Everberg zal nu een verslag opgemaakt worden met een advies over de verdere begeleiding voor de drie verdachten.

Voor het opstarten van de procedure van uithandengeving moet er eerst een vordering komen van het openbaar ministerie. Dat zal vermoedelijk gebeuren voor één of meerdere van de verdachten, waarna de jeugdrechter een deskundige moet aanstellen om de minderjarige te onderzoeken. De jeugdrechtbank beslist na dat medisch-psychologisch onderzoek over de uithandengeving en houdt ook rekening met het verslag van de instelling en het maatschappelijk onderzoek.

De procedure verloopt nog via de oude wet op de jeugdbescherming van 1965, omdat het deel over de uithandengeving van het decreet over het jeugddelinquentierecht van 2019 nog niet van kracht is. Het decreet voorziet “maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken door een multidisciplinair samengesteld team”, maar dat zal pas vanaf 2022 van kracht zijn.

Als de minderjarige effectief uit handen wordt gegeven, komt hij in het Vlaams detentiecentrum in Beveren terecht en kan hij vervolgd worden voor een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank of voor het hof van assisen. Dat laatste is het geval voor een niet-correctionaliseerbare misdaad als moord, waarbij de jongere maximaal dertig jaar cel kan krijgen. Voor de feiten in Beveren is moord de voorlopige kwalificatie van de feiten, maar het onderzoek moet uitmaken of er mogelijk sprake is van diefstal met geweld met de dood tot gevolg of een haatmotief wegens seksuele geaardheid.