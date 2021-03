Rusland is voorstander van Afghaanse regering met de Taliban

Moskou ziet een Afghaanse regering waarin de Taliban aanwezig is als een optie om zo tot een vredesakkoord te komen. Dat zei Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op vrijdag. De uitspraak komt minder dan een week voor besprekingen tussen de Afghaanse autoriteiten in Kaboel en de Taliban die in Moskou zullen plaatsvinden.

“De vorming van een alomvattend interimbestuur zou de logische oplossing zijn voor het probleem van de integratie van de Taliban in het Afghaanse politieke leven”, zei Zakharova aan verslaggevers. Op 18 maart zal er een vredesconferentie plaatsvinden in Moskou om het vredesproces verder te begeleiden. Aan de conferentie zullen ook China, Pakistan en de Verenigde Staten deelnemen.

Op 29 februari 2020 werd er een verdrag tussen de VS en de Taliban gesloten om de oorlog in Afghanistan, die in oktober 2001 begon, te beëindigen. Nu de uiterste datum van 1 mei nadert waarop Washington zijn troepen uit Afghanistan zou terugtrekken, probeert de VS een impuls te geven aan de besprekingen om een vreedzame oplossing voor het Afghaanse conflict te vinden. Er werd eerder een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de autoriteiten in Kaboel en de Taliban. Het voorstel omvat de oprichting van een “nieuwe inclusieve regering”, volgens een brief van Antony Blinken, het hoofd van de diplomatieke diensten van de VS. Rusland is in dat voorstel nu bijgetreden.

Ondertussen heeft Turkije vrijdag aangekondigd dat het in april als gastheer zal optreden voor Afghaanse vredesbesprekingen in Istanboel, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu.