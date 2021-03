A.S. Adventure voor de helft in handen van zijn banken

De outdoorketen A.S. Adventure komt voor de helft in de handen van een groep van twaalf banken, waaronder ING. In ruil daarvoor schelden ze 85 miljoen euro aan schulden kwijt. Dat schrijft De Tijd vrijdag op zijn website, op basis van een vonnis van een rechtbank in Amsterdam.

A.S. Adventure voerde al sinds de herfst gesprekken met zijn kredietverstrekkers over een schuldherschikking, omdat de met schulden beladen outdoorketen midscheeps getroffen werd door de coronacrisis. Ook vóór die crisis verkeerde hij al in de financiële gevarenzone.

Door de schuldherschikking raakt het Franse investeringsfonds PAI de controle over de outdoorketen kwijt en komen de banken aan boord. Ze krijgen de helft van de groep in handen. A.S. Adventure heeft bijna 200 winkels, verspreid over België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.