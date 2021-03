Verdwijning Sarah Everard. “Gevonden stoffelijk overschot wel degelijk van vermiste vrouw”

De stoffelijke overschotten die de Britse politie vond in de het onderzoek naar de verdwenen Sarah Everard (33) zijn wel degelijk van de vermiste vrouw. Een politieagent zit intussen als hoofdverdachte vast.

Een assistent-commissaris van New Scotland Yard bevestigde vrijdag dat het lichaam dat werd gevonden in een bos bij Ashford in Kent van Sarah Everard was. “Het lichaam werd woensdag al gevonden, maar is nu formeel geïdentificeerd.”

Begin deze maand werd de 33-jarige Sarah Everard als vermist opgegeven. Op woensdag 3 maart werd ze rond half tien ’s avonds voor een laatste keer gezien door een bewakingscamera. Dat was in de wijk Clapham, in het zuiden van Londen. De vrouw was onderweg van een vriendin naar haar huis in de wijk Brixton, eveneens in het zuiden van de stad. Ze kwam echter nooit thuis.

Foto: AP

De zaak werd meteen als verdacht beschouwd, maar er was hoop op een goede afloop. Dat veranderde echter toen de politie dinsdag aankondigde dat een van hun collega’s was aangehouden in Kent.

Woensdag communiceerde de politie uiteindelijk dat de aangehouden agent verdacht werd van moord. Er kwam ook een naam naar buiten: het gaat om de 48-jarige Wayne Couzens die als agent instaat voor de bewaking van onder meer Downing Street, waar de premier verblijft, het Britse parlement en ambassades. De man wordt ook beschuldigd van onfatsoenlijke blootstelling aan Sarah, een juridische term voor het opzettelijk tonen van geslachtsdelen.

‘Dit onderzoek gaat in een hoog tempo door en we hebben honderden agenten die dag en nacht aan het werk zijn om de volledige omstandigheden van Sarah’s verdwijning en haar moord uit te klaren”, klinkt het nog bij Scotland Yard.