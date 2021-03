Van de beste leerling van de klas tot de allerslechtste: hoe het komt dat Tsjechië nu al door een vierde golf moet

België doet het relatief goed in de coronastatistieken, vergeleken met andere Europese landen, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Tsjechië kent zelfs een vierde golf.” Wat is er aan de hand in het Centraal-Europese land, dat in de eerste lockdown nog een van de beste leerlingen van de klas was? Hoe kon het zo fout lopen? “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes geworden.”