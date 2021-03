Eupen-coach Benat San José hoopt morgen geschiedenis te schrijven in de beker: “ “Onze kans om iets historisch neer te zetten”

Pokalfieber am Kehrweg. Een dag voor de halve finale tegen Standard stijgt de bekerkoorts naar een hoogtepunt in Eupen. Benat San José (41) en zijn spelers kunnen zaterdag geschiedenis schrijven door de club voor het eerst in zijn 76-jarige bestaan naar de bekerfinale te brengen. “Dit is de mooiste druk die er bestaat in voetbal”, vindt de Spaanse coach.

Hij pakte als coach al prijzen in Saoedi-Arabië, Bolivië en Chili maar de wedstrijd van zaterdagavond tegen Standard beschouwt San José toch als ‘één van de belangrijkste’ in zijn carrière. “Het is niet mijn eerste halve finale als trainer. Toch beschouw ik dit als één van de belangrijkste wedstrijden in mijn loopbaan. Als club is dit onze kans om iets historisch neer te zetten. Voor mij persoonlijk zou het ook heel speciaal zijn om de Belgische bekerfinale te bereiken. Ik heb een enorm respect voor het voetbal en de competitie in dit land.”

‘Positieve druk’

Hoewel Eupen morgen het thuisvoordeel heeft, ligt de druk toch vooral bij de buren uit Luik. “Standard is een grote club met een rijke historie. Historisch gezien zijn zij de favoriet. Ik weet niet of het voor hen van moeten is. Daar wil ik me niet over uitspreken. Wij voelen ook druk, maar wel een positieve druk. We voelen de druk om iets historisch te realiseren. De druk om de droom van vele supporters waar te maken. Dat is de mooiste druk die er bestaat in voetbal. We zijn klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen.”

Foto: BELGA

Operatie voor Bushiri

San José zal het morgen wel zonder twee van zijn defensieve krachten moeten doen. Ancien Benoit Poulain is niet op tijd fit geraakt en Rocky Bushiri viel vorig weekend uit met een knieblessure. De huurling van Norwich wordt volgende week geopereerd aan zijn meniscus en mag dus wellicht een kruis maken over de rest van zijn seizoen. Ook Standard-huurling Aleksandar Boljevic is onzeker. “Hij heeft een trap op zijn voet gekregen. We wachten de laatste training af maar het is twijfelachtig of hij de selectie zal halen”. Later vandaag maakt San José zijn bekerselectie bekend.