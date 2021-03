Mbaye Leye voor halve finale Croky Cup Eupen-Standard: “We kunnen iets moois doen in een kloteseizoen”

Mbaye Leye hoopt dat Standard zijn seizoen opfleurt met het bereiken van de bekerfinale. Daarvoor moet zijn ploeg zaterdag voorbij Eupen zien te geraken. “Er is geen favoriet.”

Leye kan tegen Eupen op een nagenoeg fitte groep rekenen. Enkel Zinho Vanheusden ontbreekt. Dat wil zeggen dat Samuel Bastien definitief fit is verklaard. “Hij heeft de hele week kunnen trainen”, zegt Leye. “Ook alle coronatesten waren negatief.”

De Luikse T1 is beducht voor de opponent van zaterdag. “We hebben de match voorbereid zoals we dat bij de voorgaande bekermatchen tegen Seraing, Kortrijk en Club Brugge hebben gedaan. We weten dat we deze match niet licht moeten opnemen. Voor mij is er geen duidelijke favoriet. Het is 50-50. We gaan tegen een goede ploeg spelen. We staan voor een deur en als we die openbeuken, kunnen we in een kloteseizoen nog iets moois doen.”

Het vat de huidige situatie waarin Standard verkeert en het belang van de beker wel samen. “De spelers zijn zich daarvan bewust en gaan moeten presteren zoals in de tweede helft in Moeskroen. Alleen moeten we ons nu wel efficiënt tonen”, aldus Leye.