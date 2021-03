Goed nieuws voor Eden Hazard: Rode Duivel lijkt weer fit en zit in selectie van Real Madrid

Het blessureleed van Eden Hazard lijkt voorbij. De Rode Duivel zit in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd van zaterdag tegen Elche.

Eden Hazard, kapitein van de Rode Duivels, maakte woensdag een opgemerkte rentree op het trainingsveld van Real. Trainer Zinédine Zidane verwelkomde Hazard voor het eerst sinds begin vorige maand bij de groepstrainingen. De voorbije weken trainde hij nog louter individueel. De groepstrainingen verliepen goed, zodat Zidane zijn poulain selecteerde voor de competitiematch tegen Elche. Ook aanvoerder Sergio Ramos is er na een blessure weer bij.

Hazard is out sinds 3 februari met een spierblessure. Op dat moment was hij pas een goeie maand terug van een andere spierblessure. Voordien was hij ook het slachtoffer van een Covid-besmetting, nog een spierblessure én een enkeleuvel, waardoor hij de competitiestart miste. In La Liga kwam hij tot nu toe slechts acht keer in actie. Nooit bleek hij echter in staat tot een volledige wedstrijd. De laatste keer dat Hazard niet vervangen werd, dateert al van november 2019.

Het hoofddoel bij Real is hazard speelklaar te krijgen voor het Champions League-duel van komende woensdag. Real verdedigt in Madrid een 0-1-voorsprong tegen Atalanta, maar moet het dan zonder de geschorste Casemiro doen.

Voor bondscoach Roberto Martinez is het alleszins goed nieuws dat zijn captain stilaan weer fit is. Het EK start binnen drie maanden en over twee weken speelt de nationale ploeg de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022, tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland.