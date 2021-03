John van den Brom voor halve finale Croky Cup: “Meer druk, meer lef en minder open tegen Anderlecht”

De derde keer moet de goede worden: na twee competitienederlagen tegen Anderlecht wil John van den Brom zondag zijn ex-ploeg Anderlecht opzijzetten op weg naar de bekerfinale.

“We hebben onze lessen getrokken uit de twee nederlagen”, vertelde John van den Brom vrijdagmiddag op de persconferentie. “Ook al waren het twee verschillende wedstrijden. In de eerste wilden we onze recordreeks van zeven overwinningen op een rij verlengen maar konden we te weinig dreigen om daarin te slagen. De thuisnederlaag viel me veel zwaarder, toen speelden we echt slecht.”

Wat er zondag beter moet? Van den Brom haalde enkele punten aan.

1. Compacter spelen

Van den Brom: “Anderlecht speelde tegen ons één van hun betere wedstrijden. Daar hadden we zelf schuld aan, omdat we veel te ver uit mekaar speelden. Op dat vlak hebben we de jongste weken erg veel vorderingen geboekt. Met dank aan een stevig blok van vier centraal. Dat staat als een huis. Cuesta en Lucumi zijn sterk in de duels maar hebben met de tandem Heynen-Hrosovsky ook twee spelers voor zich die veel problemen oplossen.”

“Ik ben natuurlijk erg blij met het nieuwe contract voor Bryan Heynen. Ik heb het al eerder gezegd, hij zorgt voor het cement in deze ploeg. Zowel met als zonder bal heeft hij erg veel kwaliteiten, die ook anderen beter doen spelen. Hij leest het spel goed, weet wanneer hij moet doordekken of inzakken en wanneer hij in de bal moet komen of weglopen. Zijn werkpunt is dat hij nóg meer de patron moet worden en de ploeg bij de arm moet nemen. Al helpt die aanvoerdersband daarin en voelt hij zich beter met de ervaren Hrosovsky naast zich. Of ik spijt heb dat ik Hrosovsky een poos op de bank heb gelaten? Nee, je maakt als trainer bepaalde keuzes en daar moet je achteraf geen spijt van hebben.”

2. Meer druk op de bal

Van den Brom: “Zeker die laatste wedstrijd speelden we veel te passief. We zetten veel te weinig druk op de bal. Nochtans kwamen we op die manier vroeg op voorsprong, via een recuperatie van Bongonda. Maar we breiden er geen vervolg aan. Sambi Lokonga zette een heel sterke prestatie neer maar is in die wedstrijd ook niemand van ons tegengekomen. Op dat vlak moeten we de lijn van de voorbije wedstrijden doortrekken, daarin deden we het veel beter zonder bal.”

3. Met lef voetballen

Van den Brom: “We toonden in die eerste twee wedstrijden ook te weinig lef aan de bal. Er lagen kansen om onder de druk van Anderlecht uit te voetballen maar we durfden het niet aan. Het heeft ook te maken met te weinig opties voor de man in balbezit. We creëerden de voorbije matchen makkelijker ruimte. Daarin speelt Thorstvedt met zijn loopacties een bepalende rol. Zo komen we bovendien weer met veel meer volk voor doel.”

“Ik vond tegen Cercle ook Bongonda sterk in dat opzicht. Hij krijgt makkelijk kritiek, ondervind ik. Soms is die terecht, Theo beseft ook dat hij discipline moet tonen als we de bal niet hebben. Maar zijn kwaliteiten worden weinig belicht door de buitenwereld. Terwijl Bongonda heel vaak aan de basis ligt van doelgevaar en op die manier erg belangrijk voor ons kan zijn.”