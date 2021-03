Vlaamse overheid waarschuwt: “Thuisvaccinatie is alleen voor wie echt niet anders kan”

Alleen wie écht niet in het vaccinatiecentrum raakt, komt in aanmerking voor thuisvaccinatie. Dat zegt de Vlaamse overheid, die heeft bekendgemaakt wie in aanmerking komt voor een vaccin aan huis. Ze vraagt daarbij om de huisartsen niet extra te belasten met vragen. “Het is niet on demand”, zegt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tien à twintig patiënten per huisarts. Zo schat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het aantal patiënten in dat in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. Het zal de huisarts zijn die bepaalt wie, maar de Vlaamse overheid vraagt om vooral niet zelf te gaan bedelen bij je huisarts. Daarvoor zijn de criteria echt te streng.

Hét hoofdcriterium: mobiliteit. Wie zich echt niet kan of mag verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, mag een equipe aan huis verwachten. “Maar het is niet on demand”, zegt administrateur-generaal Dirk Dewolf. “U kunt hem laten weten dat u individuele vaccinatie wenst, maar het zal de huisarts of de arts van het vaccinatiecentrum zijn die bepaalt of die vraag op zijn plaats is.”

Janssen-vaccin

Behalve mobiliteit zijn er ook medische redenen om in aanmerking te komen. Wie bedlegerig is, bijvoorbeeld. Of patiënten bij wie de verplaatsing alleen al een te groot risico voor besmetting oplevert, zoals bijvoorbeeld kankerpatiënten. Ook mensen met vergevorderde dementie, ernstig autisme, een ernstige psychiatrische problematiek of een ernstige fysieke handicap komen in aanmerking.

De vaccinatie zal met het Janssen-vaccin gebeuren, omdat daarvan maar één dosis nodig is. De huisarts zal kunnen kiezen of hij/zij zelf langsgaat, of een mobiele equipe vanuit het vaccinatiecentrum laat vertrekken.

Tijdens de persbriefing kwam de Vlaamse overheid nog eens terug op de ongerustheid over AstraZeneca die vanuit Denemarken is overgewaaid. “Een hoofdarts signaleerde ons wat ongerustheid bij ziekenhuismedewerkers die al gevaccineerd zijn met AstraZeneca, maar het is wel degelijk zo dat je je tweede dosis van hetzelfde vaccin moet krijgen”, zegt Dewolf. “We kunnen die ongerustheid wegnemen door hen goed te informeren: er is geen enkel verband tussen de bloedklonters en het vaccin. De keuze voor het vaccin is veiliger dan de keuze om je niet te laten vaccineren. Wie wordt uitgenodigd, kan niet kiezen voor een ander type vaccin.”

