Operatie Sky: elf verdachten blijven aangehouden

De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van elf verdachten in Operatie Sky, voornamelijk verkopers van geëncrypteerde cryptotelefoons, met een maand verlengd. Twee van hen mogen de aanhouding thuis uitzitten met een enkelband, de anderen blijven in de cel. Ze gaan in beroep. Eerder op de dag werd ook al de aanhouding bevestigd van een betrokken Antwerpse hoofdinspecteur en drie andere verdachten in het dossier.

Zeventien verkopers van cryptotelefoons van het bedrijf Sky ECC worden door het federale parket beschuldigd van deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Zij zouden volgens het parket bewust geëncrypteerde telefoons verkocht hebben aan criminelen, zodat die onder de radar van het gerecht konden blijven.

Zes advocaten vroegen en kregen een uitstel. Zij kregen pas donderdag inzage in het dossier en menen dat ze onvoldoende tijd hadden om hun verdediging grondig voor te bereiden. Hun zes cliënten zullen vrijdag 19 maart voor de raadkamer verschijnen. De elf anderen blijven allemaal aangehouden. Twee van hen mogen de cel wel verlaten en worden onder elektronisch toezicht geplaatst.

Onschuldig

Eigenlijk vroegen ze alle elf om hun vrijheid terug te krijgen. De advocaten van verschillende betrokkenen gaven aan in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de raadkamer.“Het is niet verboden om een telefoon met geëncrypteerde software te gebruiken, dus is de vraag of het strafbaar is om zulke telefoon te verkopen”, stelde meester Ergün Top. “Ik meen van niet, mijn cliënt heeft geen enkel strafbaar feit gepleegd. Het parket meent dat Sky ECC een criminele organisatie is, maar vervolgt enkel de verkopers en niet de organisatie zelf. Dat klopt toch niet? “

Meester Wim De Colvenaer, die kickbokser J.D.S alias Goliath vertegenwoordigde, wilde geen verklaringen over het dossier doen, maar zei wel dat de link tussen hem en het bewuste bedrijf zeer duidelijk is. “Mijn cliënt is een professionele sportbeoefenaar, hij krijgt al sinds jaar en dag sponsoring van Sky ECC.”

Nog vier aanhoudingen

In Antwerpen heeft de onderzoeksrechter vrijdag de hoofdinspecteur van de lokale politie aangehouden die donderdag was opgepakt in de nasleep van de grote actie rond Sky ECC en het criminele milieu dat van dat communicatiemiddel gebruik zou hebben gemaakt. De man wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, passieve openbare omkoping, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen.

Het Antwerpse parket behandelde intussen al acht dossiers rond het onderzoek naar Sky ECC. Naast de agent zijn ook twee advocaten en nog een vierde verdachte aangehouden. Een vijfde verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. Ook verschillende andere regionale parketten en het federaal parket hebben dossiers opgestart.