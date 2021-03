Privacy-experts verbolgen: politie luisterde ook ‘onschuldigen’ met Sky ECC-telefoon af

Alle Belgische gebruikers van het onkraakbaar gewaande systeem Sky ECC, dat populair was in het misdaadmilieu, werden afgeluisterd. Wie zo’n cryptofoon gebruikt “voor legitieme doeleinden” wordt gevraagd om zich bij de politie te melden, zodat ze uitgesloten kunnen worden in het onderzoek van Operatie Sky. Privacy-experts stellen zich grote vragen bij die werkwijze. “Alles lezen en dan pas kijken wie onschuldig is? Dat is de omgekeerde wereld.”