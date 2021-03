Vis noch vlees: waarom nu ook de voedingsreuzen zwaar investeren in vleesvervangers

Maartmaand is veggiemaand. En dus word je uitgedaagd om kotelet en co. even in te ruilen tegen vervangers die het origineel proberen te evenaren. Zoals veggiesalami, -steaks, -kipfilets of zelfs zalm zonder zalm. “Het is pure hightech op je bord geworden”, zegt Bruno De Meulenaer, professor in de levensmiddelenchemie (UGent). “Al vraag ik me wel af waarom ze zoveel moeite doen om iets na te maken dat een vegetariër niet wil eten.”