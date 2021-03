Betrapt met valies vol geld, op weg naar Dubai

Dat Dubai een paradijs is voor criminelen, dat hebben we de jongste dagen al vaker gehoord en het wordt nog eens bewezen met een opvallende inbeslagname in Groot-Brittannië. Het National Crime Agency (NCA) heeft er een man opgepakt die letterlijk met valies vol geld (bijna 2 miljoen euro) naar Dubai wilde reizen.

Zdenek Kamaryt (38), afkomstig uit Tsjechië, trok de aandacht van de veiligheidsdiensten op Heathrow Airport toen hij stond aan te schuiven bij de paspoortcontrole. De man had een geldig ticket om naar Dubai te reizen, maar gedroeg zich erg zenuwachtig. Daarom werd hij uit de rij gehaald en meegenomen voor een extra controle.

(lees verder onder de foto)

Zdenek Kamaryt Foto: nca

Toen hem werd gevraagd om zijn handbagage te openen, wisten de agenten niet wat ze zagen. Geen drugs, zoals ze verwacht hadden, maar wel een valies vol ponden. Vacuüm ingepakt. Omgerekend een kleine twee miljoen euro in totaal. En nog eens meer dan 70.000 euro in een andere reistas en in zijn sokken verstopt.

Eerst probeerde Kamaryt nog te verklaren dat hij van plan was om met het geld een aantal dure uurwerken te kopen in Dubai. Maar Ian Truby van het National Crime Agency zegt dat onderzoekers er zeker van zijn dat het om crimineel geld gaat. Of het van hem is of hij het in opdracht van anderen naar de Verenigde Arabische Emiraten bracht, wordt nog verder onderzocht.

De rechter heeft intussen opdracht gegeven om al het geld in beslag te nemen.

Daarmee wordt nog eens aangetoond dat Dubai meer en meer een paradijs is voor criminelen die er zelf hun toevlucht zoeken en/of die er hun illegale opbrengsten in veiligheid brengen.