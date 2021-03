Toptalent Bryan Brobbey verlaat Ajax voor Red Bull Leipzig

Slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers zien één van hun toptalenten vertrekken naar Red Bull Leipzig. De 18-jarige spits zijn contract loopt af in juni en Brobbey is daarna vrij om te gaan en te staan waar hij wilt. Volgens topjournalist Fabrizio Romano is de deal tussen Brobbey en Leipzig al rond.

Aan steun in Amsterdam heeft Brobbey nochtans geen gebrek. Iedereen bij Ajax spreekt zich positief uit over de sterke spits. Trainer Erik Ten Hag, Marc Overmars, Dusan Tadic, Davy Klaassen en Daley Blind lieten hem allemaal al weten dat hij van goudwaarde is. “Ik zeg hem elke dag dat hij moet blijven”, zegt Klaassen. “ We kunnen natuurlijk zeggen wat we willen maar het blijft zijn eigen keuze.”

De Ajaxcieten hebben geprobeerd om zijn contract te verlengen. Marc Overmars liet weten dat ze Brobbey een contract hebben voorgeschoteld waarvan je achterover slaat. Maar dat bleek toch niet genoeg. Brobbey speelde als sinds 2010 voor Ajax en is dus een echt jeugdproduct, wat het nog zuurder maakt om hem te zien vertrekken.

Coach Erik Ten Hag toonde zijn bezorgdheid over de keuze die Brobbey moest maken. “Het is het beste voor ons en voor zijn ontwikkeling dat hij blijft”, zei Ten Hag. “Veel spelers die zo vroeg naar het buitenland vertrekken mislukken.” Maar zijn nakende overstap naar Leipzig wil niet zeggen dat de coach hem laat vallen. “Ik zal hem tot het eind van het seizoen steunen en helpen om beter te worden, en ik zal hem opstellen als ik dat nodig vind”, aldus Erik Ten Hag.