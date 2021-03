Zoeloekoning Zwelithini (72) overleden in Zuid-Afrika

De Zoeloes, de grootste bevolkingsgroep van Zuid-Afrika, zijn in diepe rouw. Hun koning Goodwill Zwelithini is na meer dan een halve eeuw op de troon overleden aan de gevolgen van diabetes.

De koning was een invloedrijke traditionele heerser die op de troon kwam in 1968. Enerzijds zal hij herinnerd worden als de beschermer van de Zoeloetradities en een visionair leider die Zuid-Afrika wees op de gevaren van het hiv-virus. Anderzijds leefde hij dankzij overheidsgeld in grote luxe en viel hij op door zijn homofobe uitspraken en negatieve uitlatingen over buitenlanders in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa beloofde dat hij een staatsbegrafenis zal krijgen, iets wat normaal gesproken alleen voorbehouden is voor presidenten en voormalige leiders. De nationale vlaggen in Zuid-Afrika wapperen intussen halfstok.