Nederlandse politicus Thierry Baudet loopt kwaad weg uit studio na ‘roast’: “Als ik racist was zou ik ook niet op u stemmen”

Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) is uit een uitzending van Jinek gelopen na grappen van cabaretier Martijn Koning over de afkomst en de verloofde van de politicus. Als ik racist was, zou ik ook niet op u stemmen”, als de komiek. Het programma heeft zich intussen gedistantieerd van Koning. De cabaretier heeft intussen ook al gereageerd via sociale media.

Een turbulente uitzending van Jinek, het praatprogramma van journaliste Eva Jinek op de Nederlandse commerciële zender RTL, sloot donderdagavond af met grappen van Koning over Baudet. De cabaretier was niet mals voor de extreemrechtse politicus. Hij verwees onder meer naar de Joodse achtergrond van Davide Heijmans, de verloofde van Baudet en naar de Indonesische roots van de FvD-lijsttrekker zelf.

“Zo meteen word je vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet”, zegt Koning. Met de namen verwees hij naar de achtergrond van Heijmans. “Als ik racist was zou ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet blijven en zo, maar u bent zelf behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch DNA.”

Maar toen de cabaretier nog een stapje verder ging, werd Baudet kwaad. “Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersenen, maar met hun ogen is niets mis”, grapte Koning. “Stemmen ze u aan de macht, dan wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid, maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier.” Na die opmerking,stond de politicus recht en verliet hij de studio.

“Als cabaretier volledig vrij kunnen zijn”

In een officieel statement distantiëren Jinek en de zender zich van Konings tekst. “Voor zowel RTL, de redacties en Eva Jinek zelf is het vrije woord een groot goed, desondanks is onzes inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning.”

De komiek zelf reageerde op de heisa via Instagram met de volgende boodschap: “Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage. Dat wil ik niet. Ik wil als cabaretier volledig vrij kunnen zijn in wat ik zeg en ik waardeer het enorm dat ik die vrijheid krijg. Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Baudet wegloopt voor het einde van een uitzending. In februari beëindigde hij abrupt een interview met journaliste Emma Wortelboer. Hij kon de vragen toen niet appreciëren. “Ik vind het ook zo’n walgelijk, irritant, oppervlakkig NPO-achtig interview”, klonk het.

