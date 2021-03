André Hazes herenigd met zoontje André

André Hazes (27) heeft vandaag op zijn Instagram Stories een leuk moment gedeeld met zijn zoontje André Junior. De twee zagen elkaar vanmiddag voor het eerst in weken na de breuk met Monique, inmiddels zijn ex-verloofde.

Een piemel in plasticine. Dat veroorzaakt de hilariteit bij papa André op het korte filmpje op het sociale medium. De lach van de zanger die te horen is staat in schril contrast met het verdriet dat hij nog tot gisteren had omdat hij zijn zoontje al enkele weken niet meer had gezien. “Het is wel logisch, maar ik hoop dat het niet te lang duurt, want ik wil graag mijn zoon zien”, vertelde hij aan RTL Boulevard.

De zanger van de megahit Leef leeft sinds enige tijd opnieuw gescheiden van zijn verloofde Monique. Na een verloving met Kerst zetten de twee enkele weken geleden opnieuw een punt achter hun relatie. Het management zegt namens André over de breuk: “Het leek allemaal goed te gaan. André voelde zich helemaal honderd procent fit. Door de coronacrisis kon hij zich focussen op een gezonder leven, wat zijn vruchten afwierp. Ook thuis leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan. Alles heeft hij eraan gedaan om het thuis goed te houden. Hij was weer vaker thuis en de band met kleine André ging ook stukken beter. Tot enkele weken geleden. Er kwamen toch weer meer spanningen. Hierdoor ook weer meer ruzies. Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.”