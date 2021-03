Angel Di Maria verlengt contract bij PSG tot 2022

De Argentijnse ster Angel Di Maria heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen verlengd tot 30 juni 2022, “met nog een optie voor een tweede jaar”. Dat heeft de Franse kampioen vrijdag bekendgemaakt.

De 33-jarige aanvaller streek in 2015 neer in Parijs, nadat hij eerder aantrad voor onder meer Benfica (2007-10), Real Madrid (2010-14) en Manchester United (2014-15).

De Argentijnse international (104 caps, 20 doelpunten) was bij PSG tot dusver goed voor 99 assists. In de geschiedenis van de Parijse club deed enkel Safet Susic (103) beter. Met 87 doelpunten staat Di Maria op de achtste plaats in de lijst van meest trefzekere PSG-spelers aller tijden. Hij veroverde zestien trofeeën met PSG, waaronder vier landstitels. In 2014 won Di Maria met Real Madrid de Champions League.