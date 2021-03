Terroristenjager Lionel D. zet zijn bivakmuts af: “Elke dag voelden we de dood in onze nek hijgen”

Toen België vijf jaar geleden beefde onder de dreiging van terreur, was er een kleine groep van 50 getrainde elite-agenten die elke dag weer hun leven riskeerden. Terroristenjagers, die beseften dat ze elk moment in een kogelregen terecht konden komen. “Wij wisten: wij zijn het allerlaatste wapen”, zegt Lionel D. (45), een voormalig lid dat nu zijn bivakmuts uittrekt. Maar die strijd heeft zijn tol geëist. “Na twee jaar is meer dan een derde van de eenheid vertrokken. We waren opgebrand.”