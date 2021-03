Marleen De Muer, mevrouw Roger Raveel, over de strijd om de erfenis van de overleden kunstenaar

“Een kunstenaar moet een goede weduwe zoeken, mevrouw Raveel zal nog moeten bewijzen dat ze dat is.” Het was Jan Hoet zaliger die het ooit zei, maar ook vele anderen hadden hun twijfels. Was de 36 jaar jongere Marleen De Muer bekommerd om de artistieke erfenis van Roger Raveel, of was ze vooral uit op zijn geld? Na een reeks conflicten en verwijten, en aan de vooravond van een grote retrospectieve in Bozar, verdedigt ze zich. “Roger had me gewaarschuwd voor de dwazen die niet weten wat liefde is.”