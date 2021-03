Eerste vlucht van vervanger C-130

Het nieuwe transportvliegtuig van het Belgische leger, de Airbus A400M, is vrijdag vertrokken voor zijn eerste vlucht in het kader van de operaties van Defensie. De vervanger van de C-130 brengt motoren voor de Belgische F-16’s naar Jordanië. Een deel van die gevlechtsvliegtuigen die daar worden ingezet tegen IS staan noodgedwongen aan de grond na een incident in februari in Florennes.

Eerder vonden al trainings- en andere vluchten plaats met de A400M. Nu gebruikt Defensie het toestel dus ook voor de eerste keer in het kader van haar operaties en internationale engagementen. Concreet voert het transportvliegtuig F-16-motoren naar Jordanië. Die zijn bedoeld om de Belgische F-16’s in de operatie inzetbaar te behouden. Defensie controleert momenteel de motoren van de F-16’s, na een incident in februari in Florennes. Daardoor moet een deel van de vloot momenteel aan de grond blijven.

Tactisch en strategisch

In totaal bestelde België acht A400M-toestellen, waarvan één voor rekening van Luxemburg, om de huidige C-130’s te vervangen. De oude toestellen gaan dit jaar na bijna vijftig jaar uit dienst. De A400M is het resultaat van een samenwerking tussen zeven Europese landen (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Turkije). Het toestel, dat tactische missies en strategische vluchten tot 5.400 kilometer kan uitvoeren, moet een leemte vullen die Europese legers herhaaldelijk hebben moeten vaststellen op vlak van luchttransport. Het vliegtuig heeft een lengte van 45 meter en een spanwijdte van 42 meter en kan niet enkel zwaar materiaal en personeel vervoeren, maar boven vijandig gebied ook voertuigen en tot 116 parachutisten droppen. Het kan ook ingezet worden voor evacuatiemissies en kan andere vliegtuigen bijtanken in de lucht.