Dansen en zingen zonder mondmasker of social distancing: testevent in handen van organisatoren Pukkelpop en Rock Werchter

Feestende jongeren tijdens het Nederlandse testevent in Amsterdam: binnenkort ook in Hasselt. Foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte / ANP

Naar het voorbeeld van Nederland wil de Vlaamse regering in de tweede helft van april een testevenement organiseren voor 1.000 studenten en jongeren in de Grenslandhallen (park H) in Hasselt. Dat hebben de ministers Zuhal Demir, Jan Jambon en Ben Weyts (allen N-VA) vrijdag bekendgemaakt. Bedoeling is na te gaan hoe evenementen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd en tegelijk wat perspectief te bieden aan de noodlijdende eventsector en de jongeren. Het plan moet wel nog groen licht krijgen van de federale ethische commissie.

Op het testevent zullen alle aanwezigen drie verschillende tests moeten ondergaan: een klassieke PCR-test, een klassieke antigeentest en een zelftest. De ministers beloven een échte concertervaring, “mét dansen en zingen, en zonder mondmaskers of social distancing”. Na het evenement zullen alle deelnemers een week in quarantaine moeten blijven tot ze een negatieve opvolgtest (een klassieke PCR-test) hebben ondergaan.

De organisatie is in handen van Live Nation (dat onder meer Rock Werchter organiseert) en Pukkelpop. Zij staan in voor de praktische modaliteiten (inschrijving, programmatie en dergelijke). Of het event al dan niet betalend zal zijn, is nog niet beslist.