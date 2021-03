Stad betaalt minnelijke schikking van 23 miljoen euro aan nabestaanden George Floyd

De stad Minneapolis zal de nabestaanden van George Floyd een minnelijke schikking van bijna 23 miljoen euro betalen. De dood van de zwarte man, nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in diens nek drukte, zette in mei de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Saten en de rest van de wereld in gang.

Het stadsbestuur keurde de minnelijke schikking die de nabestaanden voorstelden unaniem goed. Zo vermijdt Minneapolis een rechtszaak. De nabestaanden hadden die zaak tegen hen aangespannen omdat ze vonden dat de politie zijn rechten had geschonden en dat de stad de agenten niet goed had opgeleid.

“Het was de knie van de hele politie van Minneapolis die op zijn nek drukte en die George Floyd vermoordde”, zei Ben Crump, de burgerrechtenadvocaat die de familie van de heer Floyd vertegenwoordigt. De video met daarin de fatale arrestatie en Floyd die herhaaldelijke keren zei dat hij niet kon ademen ging de wereld rond. Een deel van de som geld gaat naar goede doelen in de buurt waar de politie Floyd arresteerde nadat een winkelbediende beweerde dat hij had proberen te betalen met een nepbiljet van 20 dollar.

Deze week startte al het proces tegen Derek Chauvin, de agent die zijn knie in de nek zette van Floyd en zo zijn dood veroorzaakte. Het proces tegen drie andere agenten die medeplichtig zijn, volgt deze zomer.