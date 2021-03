Vlaams minister-president Jan Jambon: “Pas na testevenement beslissing over festivalseizoen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt zijn besluit over het zomerfestivalseizoen een maand uit. Eerst een testevent met duizend jongeren en pas daarna de beslissing nemen over de zomerfestivals. “Dat om een negatieve beslissing te vermijden.”

“Niemand kan voorspellen hoe het virus evolueert. We willen de eventsector zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar om een negatieve beslissing te vermijden, stellen we de beslissing uit”, zei de Vlaamse minister-president in Terzake. “De festivalorganisatoren zeggen me dat ze nog even kunnen wachten op een advies.”

“We krijgen de Nederlandse testresultaten volgende week door en wij plannen zelf een testevenement met duizend mensen in Hasselt in april. Dat zal nieuwe inzichten opleveren en die gaan we ook delen met de Nederlanders.”

Al zal hij nooit een hele streep door de festivalzomer trekken. “Er zal komende zomer zeker iets mogelijk zijn, maar laat ons daar niet op vooruitlopen.”

Testevenement

Concreet is het de bedoeling om in de tweede helft van april in de Grenslandhallen van Hasselt (park H) een evenement voor 1.000 studenten en jongeren te organiseren. Op dat testevent zullen alle aanwezigen drie verschillende testen moeten ondergaan: een klassieke PCR-test, een klassieke antigen-test en een zelftest.

Tijdens het evenement zelf kunnen de aanwezigen weer kunnen genieten van een echte concertervaring, mét dansen en zingen, maar zonder mondmaskers of social distancing. Na het evenement worden alle deelnemers gevraagd om een quarantaineperiode van een week te respecteren, tot ze een opvolgtest (een klassieke PCR-test) ondergaan.

Met dat testevenement wil Vlaanderen nagaan hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Tegelijk moet het ook wat perspectief geven aan de noodlijdende evenementensector.