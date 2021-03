“We gaan nu een beetje roekeloos doen omdat bepaalde mensen een fetisj hebben met iets wat voor veel mensen geen prioriteit is?”

Over de avondklok zijn er intussen twee zekerheden. Ze zal nog niet meteen afgeschaft worden. En hoe langer ze blijft gelden, hoe slechter de redenen waarmee ze verdedigd wordt. Ze maakt het makkelijker voor de politie om het samenscholingsverbod te handhaven. Ze valt makkelijk uit te leggen aan de mensen, die anders weer in de war geraken. Ze is tout court makkelijk af te kondigen en uit te voeren. En uiteindelijk liggen de mensen er toch niet echt wakker van. Als puntje bij paaltje komt, missen ze het pintje op café of de citytrip toch meer dan het redelijk fundamentele recht om ook na middernacht een teen buiten de voordeur te steken. Zeker nu er, net voorbij die voordeur, toch niets te beleven valt.