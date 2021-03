Queen maakt ontspannen indruk bij eerste publieke verschijning

De Queen maakte een ontspannen indruk op haar eerste publieke verschijning na het veelbesproken interview met Harry en Meghan met Oprah Winfrey. Tijdens het virtueel evenement met schoolkinderen en experten voor de Britse wetenschapsweek maakte ze geen enkele referentie naar de storm waar Buckingham Palace zich bevindt.

De Queen besprak de laatste updates van NASA’s Perseverance-missie naar Mars en de ontdekking van een zeldzame meteoriet die vorige maand landde in het Britse Gloucestershire.

Foto: AFP

“Ik ben blij dat er niemand is geraakt”, grapte de koningin tijdens zelfs tijdens het evenement dat woensdag al plaatsvond maar waarvan de details pas vrijdag door Buckingham Palace werden vrijgegeven. Ze vertelde ook over haar ontmoeting met de Russiche kosmonaut Russische Yuri Gagarin, de eerste mens in de ruimte in 1961.

Haar ontspannen verschijning staat in schril contrast met de grote druk die op de Britse royals kwam na het interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey die zondagavond op televisie werd getoond. Daarin vertelde het koppel over de onhoudbare druk door de Britse media, het racisme binnen Buckingham Palace en het gebrek aan steun voor Meghans mentale problemen.

Buckingham Palace liet na het interview in een korte mededeling weten dat de koninklijke familie “bedroefd” was over hoe zwaar de twee hun tijd bij het koningshuis hebben ervaren. De Britse Queen zou van plan zijn haar kleinzoon Harry op te bellen om de plooien glad te strijken na het explosieve interview dat hij en zijn vrouw Meghan hebben gegeven.