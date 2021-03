Voor de 189ste keer onder narcose na medische fout: “Ze had de hele binnenkant van mijn neus weggehaald, maar ik was diegene die gek werd verklaard”

“Het was narcose nummer 189”, zegt Hilde Decoster (55). Ze is net terug thuis nadat ze dinsdag nog maar eens onder narcose moest voor een neusspoeling, het gevolg van een medische fout in 2005. En narcose nummer 190 staat ook al gepland, net als nummer 191, nummer 192 enzovoort. Jarenlang heeft ze gezwegen over de lijdensweg die haar is opgelegd, en over de eindeloze juridische strijd die ze moest voeren. Maar nu ze zich opmaakt voor een laatste gevecht in de rechtbank wil ze haar verhaal doen. “Omdat ik mij in de steek gelaten voel.”