Nog nooit zoveel tweelingen geboren wereldwijd

Het aantal tweelingen dat ter wereld komt, heeft een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit een studie die verschenen is in het medische tijdschrift Human reproduction. De onderzoekers keken naar het aantal tweelingen uit 165 landen dat ter wereld kwam in de periode 2010-2015 en 1980-1985. Wereldwijd is er sprake van een stijging met meer dan 30 procent. Van negen per duizend geboortes naar twaalf.



In absolute aantallen is zelfs sprake van een stijging van 42 procent. Van 1,1 miljoen tweelingen die ter wereld kwamen in de vroege jaren 80 naar 1,6 miljoen in de vroege jaren 2010. Dat terwijl het totale aantal geboortes slechts 8 procent omhoog ging. In Noord-Amerika zagen ze de grootste stijging de afgelopen drie decennia. Daar steeg het aantal tweelingen met 71 procent. In Europa is dat 58 procent.

Volgens de onderzoekers is dit fenomeen voornamelijk toe te schrijven aan in-vitrofertilisatie, dat de kans op tweelingen aanzienlijk verhoogt. Toch zouden we op dat vlak wel een piek bereikt hebben in sommige delen van de wereld. Op veel plaatsen worden nu minder embryo’s teruggeplaatst.

Afrika blijft het werelddeel waar de meeste tweelingen ter wereld komen. Daar gaat het om 17 op duizend geboortes. Maar dat aantal is al decennialang stabiel. Daar zou de genetica voor iets tussenzitten.