Eeuwenoude eiken die moeten sneuvelen voor vernielde Notre-Dame verdelen Frankrijk: “Ecologische moord”

Duizenden Fransen vragen in een petitie om de kap van tweeduizend eeuwenoude eiken onmiddellijk te stoppen. Het hout van de bomen moet dienen om het dak en de torenspits van de Parijse Notre-Dame-kathedraal te herstellen, maar volgens de protesteerders is de Franse cultuurminister hiermee medeplichtig aan een “ecologische moord”.

Op 15 april 2019 legde een verwoestende brand een groot deel van de Notre-Dame-kathedraal van Parijs in de as. Foto: ISOPIX

In een land dat voor bijna een derde bedekt is met wouden en bossen – goed voor bijna 17 miljoen hectare aan bomen – zou het kappen van 2.000 eeuwenoude eiken toch geen probleem mogen zijn. Al zeker niet wanneer het hout moet dienen om de torenspits en het dakgebinte van de Notre-Damekathedraal in al hun glorie te laten herrijzen na de verwoestende brand, bijna twee jaar geleden.

En toch. Sinds deze week de eerste eiken in het voormalige koninklijke woud van Bercé (in het noordwesten van Frankrijk) tegen de vlakte zijn gegaan, zit het spel op de wagen. Een petitie om die “ecologische moord” te stoppen, haalde in een mum van tijd meer dan 41.500 handtekeningen.

“Bomen van 100 jaar of ouder zijn deel van ons levend erfgoed en vormen op zich een ecosysteem. Onze aarde is in gevaar, onze wouden hebben te lijden onder de klimaatopwarming en dus is deze keuze onbegrijpelijk”, aldus de initiatiefnemers. Volgens hen zou het “in de 21ste eeuw logischer zijn om te kiezen voor meer verantwoorde technieken die het milieu minder schade toebrengen”. Zij wijzen erop dat bij de heropbouw van de kathedralen van Reims en Nantes beton werd gebruikt en begrijpen dan ook niet waarom de Nationale Erfgoedcommissie daar nu niet voor heeft gekozen.

Cultuurminister Bachelot, hier met hamer en hakbijl in het woud waar de eerste eiken voor de Notre-Dame werden geveld, ligt onder vuur. Foto: AFP

Passionele relatie

Cultuurminister Roselyne Bachelot, die erbij was toen de eerste eiken – vier kanjers van 8 tot 14 meter hoog en 50 tot 90 cm breed – tegen de vlakte gingen, voelde de bui al hangen. “Een woud of bos, dat moet je beheren”, zei de minister. “Deze bomen stonden sowieso op de lijst om gekapt te worden. Er is dus zeker geen sprake van een amputatie van ons erfgoed.” Het Office National de la Forêt, de overheidsdienst die de bossen en wouden van de Franse staat beheert, onderstreepte dat duizend bomen amper 0,1 procent vertegenwoordigen van al het hout dat jaarlijks naar de bouw- en meubelsector gaat. “Er komt elk jaar meer hout bij dan er wordt geoogst”, zei de woordvoerder, die doelbewust niet sprak van ‘kappen’ of ‘vellen’ maar van ‘oogsten’. Ook de dienst is zich maar al te goede bewust van de vaak passionele relatie die Fransen hebben met hun bossen en wouden.

De kans dat de tegenstanders hun slag thuishalen en dat de kap – of oogst, zo je wil – wordt stopgezet, is overigens zo goed als onbestaande. President Emmanuel Macron wil absoluut dat de Notre-Dame in 2024 opnieuw opengaat voor het publiek, net op tijd voor de Olympische Spelen die Parijs die zomer organiseert. Een zeer krappe deadline. De tweeduizend geselecteerde bomen moeten namelijk eerst nog tot 2023 drogen alvorens te kunnen worden verzaagd. Pas dáárna kan de heropbouw van het gebinte en de torenspits volgens de originele plannen van architect Viollet-le-Duc beginnen. Zelfs de kleinste vertraging zou het strakke plan van de president dus kunnen dwarsbomen.