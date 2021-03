Zwaargewonde bij uitslaande brand na explosie in Antwerpen

Antwerpen - In de Jef Lambeauxstraat op het Kiel in Antwerpen is vrijdagavond een bewoner zwaargewond geraakt bij een uitslaande brand. Volgens de eerste informatie ging een gasexplosie aan de brand vooraf.

De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 19.30 uur massaal uitgerukt naar de Jef Lambeauxstraat, een zijstraat van de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. “Na een vermoedelijke gasexplosie is daar een woningbrand ontstaan”, zegt Marie De Clercq, woordvoerster van de Brandweer Zone Antwerpen. “Bij onze aankomst ging het om een uitslaande brand.” De brandweer had het vuur snel onder controle maar heeft nog een geruime tijd moeten nablussen. Het labo zal allicht zaterdag ter plaatse gaan om te onderzoeken of het wel degelijk om een gasexplosie ging.

Op het moment van de ontploffing en brand waren verschillende bewoners aanwezig. Een van hen, volgens de eerste info, de vader van het gezin, raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Het gezin werd opgevangen door de dienst Slachtofferzorg.

Foto: BFM

De schade aan het rijhuis is enorm, de woning is volledig onbewoonbaar. De naastgelegen panden zouden volgens de eerste vaststellingen weinig tot geen schade hebben.

Foto: BFM