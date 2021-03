Onderzoek naar mishandeling baby bij onthaalmoeder, Kind en Gezin trekt haar vergunning in: “Ernstig incident”

Onderzoek naar onthaalmoeder nadat kindje op intensieve is beland. Foto: Liesbeth Gaethofs LG

Aalst - Het parket voert een onderzoek naar een onthaalmoeder uit Aalst nadat een tien maanden oude baby op intensieve is beland. De vrouw werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Kind en Gezin bevestigt dat het om een ernstig incident gaat en trok vrijdag haar vergunning als onthaalouder in.

“Op 8 maart kregen wij een gevarenmelding na een ernstig incident”, bevestigt Nele Wouters, woordvoerster van Kind en Gezin. “We vernamen toen dat de opvang die week gesloten zou blijven. Maar intussen hebben we zelf meer informatie gekregen en hebben we vandaag beslist om de vergunning van de onthaalouder in kwestie op te heffen.”

Alles draait rond een incident met een jongetje van amper tien maanden oud. Het kind ging samen met zijn zusje naar een onthaalmoeder in de streek van Aalst. Toen het baby’tje vorige week vrijdag terug thuis bij de ouders was, begon het volgens onze informatie over te geven en onwel te worden. Het kind zou dan naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Volgens bepaalde bronnen waren er toen reeds aanwijzingen dat het kindje mogelijk mishandeld werd. Het zusje zou daarvan getuige geweest zijn. Aanvankelijk leek de toestand van het jongetje te verbeteren, maar donderdag zou de situatie opnieuw verslechterd zijn en bleek een hersenoperatie nodig. Het kind zou nu nog op intensieve liggen.

Vrijgelaten onder voorwaarden

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat de onthaalmoeder intussen werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De vrouw werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. “Het kind wordt ook verder opgevolgd. Maar gelet op het lopende onderzoek kunnen wij geen verdere informatie geven”, zegt het parket.

De onthaalmoeder zelf was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie. De ouders van het kindje gaan begin volgende week een klacht met burgerlijke partijstelling indienen. Dat bevestigt hun raadsman Jef Vermassen. “Dit is een heel triestige zaak. Hopelijk evolueert het positief voor het kind. Maar meer verklaringen kan ik er niet over afleggen omwille van het geheim van het onderzoek.”

Door het intrekken van haar vergunning mag de onthaalmoeder in kwestie dus geen kinderopvang meer organiseren. Als blijkt dat haar niets ten laste wordt gelegd, dan moet ze opnieuw een aanvraag tot een vergunning indienen bij Kind en Gezin. Er werd intussen ook gekeken voor andere opvangplaatsen voor de andere kindjes die naar de onthaalmoeder gingen.