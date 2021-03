Spaanse politie neemt zelfgemaakte drugsduikboot in beslag

De Spaanse politie heeft een zelfgemaakte duikboot onderschept die gebruikt zou worden om drugs te smokkelen. Er zou plaats zijn zo’n twee ton aan ‘vracht’.

Een lichtblauwe zelfgemaakte duikboot speciaal uitgerust om twee ton drugs te vervoeren. Die werd een maand geleden door de Spaanse politie onderschept toen ze hem nog aan het bouwen waren tijdens een internationale antidrugsactie. “We denken dat die gebruikt zou worden om naar het moederschip op zee te varen en dat er daar drugs aan boord zouden geladen worden”, klonk het. Er wordt in eerste instantie gedacht aan cocaïne.

De duikboot was gemaakt van glasvezel en houten panelen die vastgemaakt waren op een groter frame. Er waren drie raampjes en de boot had een motor aan boord. “Het is zoals een ijsberg. De boot gaat bijna volledig onderwater. Enkel het topje blijft boven. En dat zou het enige zichtbare zijn vanuit een schip of helikopter”, klonk het.

In het verleden werden er over heel de wereld al soortgelijke drugsduikboten onderschept.