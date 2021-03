Wetenschappers lossen eeuwenoud mysterie achter ‘eerste computer’ op

Meer dan honderd jaar was het een van de grootste mysteries ter wereld. Maar onderzoekers zijn nu misschien toch een stap dichter bij het ontrafelen van de werking van het Antikythera-mechanisme, de ‘eerste computer’ ter wereld.

Dat de Oude Grieken ver op hun tijd vooruit waren, dat wisten we al langer. Maar het nieuwe onderzoek van de wetenschappers aan de University College London heeft nu nog meer bewijs geleverd dat daar toen al heel wat knappe koppen rondliepen.

In 1901 haalden duikers voor de kust van het Griekse Antikythera een metalen ‘toestel’ boven. Het bleek te gaan om een soort astronomische rekenmachine die meer dan tweeduizend jaar oud is. Het toestel gaf de beweging van de vijf toen bekende planeten weer, de fases van de maankalender, de plaats van de sterrenbeelden en zelfs de timing van evenementen zoals de oude Olympische Spelen. Maar hoe het dat allemaal kon, was de afgelopen eeuw een groot vraagteken. Door de vele tandwielen en displays kreeg het daarom de bijnaam “de eerste analoge computer”.

Puzzel leggen

Dat van het hele toestel slechts een derde de tweeduizend jaar onder water had overleefd, hielp natuurlijk niet. Onderzoekers moesten aan de slag met 82 metalen stukjes om alles opnieuw in elkaar te puzzelen. Gelukkig maakte de technologische evolutie het voor wetenschappers mogelijk om de astrologische rekenmachine steeds beter te begrijpen. In 2006 werden er bijvoorbeeld ongekende inscripties ontdekt door het gebruik van x-stralen. Die inscripties bleken deel van de gebruikershandleiding. Daaruit bleek ook dat er een display van de kosmos ontbrak waarop een bewegende set met ringen zat die de bewegingen van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus en de zon voorstelde. En dat allemaal met de planeet aarde in het midden.

Door alle studies te bundelen hebben de onderzoekers nu een “radicaal nieuw model” ontwikkeld dat de werking van het mechanisme moet verklaren. Maar niks is zeker. “Behalve als het uit de ruimte komt, moeten we kunnen achterhalen hoe de Grieken dit gemaakt zouden hebben. Dat is de volgende fase en waarschijnlijk het laatste stuk van de puzzel”, klinkt het. “Het is vreemd dat nooit iets gelijkaardigs is gevonden. Als de Grieken de techniek hadden om het Antikythera-mechanisme te maken, waarom hebben ze die technologie dan niet uitgebreid om andere machines te bouwen, zoals een klok?”