Youssouph Badji tegen Charleroi opnieuw vroeg gewisseld bij Club Brugge ondanks “goede eerste helft”

Bij Club Brugge is Youssouph Badji voor de tweede competitiewedstrijd op een rij vroeg gewisseld door Philippe Clement. Tegen Zulte Waregem haalde de coach van blauw-zwart de jonge spits al na een halfuur naar de kant, vrijdagavond tegen Charleroi maakte Badji de eerste helft wel nog vol. Na de rust begon Charles De Ketelaere in zijn plaats, al was daar deze keer wel een andere verklaring voor.

Tegen Zulte Waregem stuurde Philippe Clement na een halfuur Daniel Perez het veld in om Youssouph Badji te komen vervangen. Clement vond dat de jonge Senegalees zijn taken niet naar behoren uitvoerde.

Tegen Charleroi was er een andere verklaring voor de vroege wissel van Badji. “We waren best tevreden over Youssouph, hij was heel aanwezig in de eerste helft”, vertelde Johan Van Rumst, Clements assistent, tijdens de rust van de wedstrijd tegen Charleroi.

Waarom dan toch die wissel? Van Rumst: “We denken dat we met Charles De Ketelaere iemand hebben die de bal voorin nog beter kan vasthouden, zodat we nog meer beweging rond de bal kunnen krijgen.”