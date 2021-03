Beerschot voor 75 procent in Saudische handen

Wat al een tijdje in de lucht hing, is vanaf nu ook officieel: de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad wordt met zijn United World Group meerderheidsaandeelhouder bij Beerschot. De prins had tot voor kort 50 procent in handen, de andere helft van de aandelen was in handen van voorzitter Francis Vrancken en zijn zakenpartner Philippe Verellen.

LEES EXCLUSIEF: Waarom Beerschot-voorzitter Francis Vrancken en zakenpartner Philippe Verellen deel van aandelen verkochten aan Saudische prins

De prins heeft intussen 75 procent van de aandelen verworven, Vrancken en Verellen hebben nog 25 procent. En zo wordt Beerschot de dertiende profclub die voor meer dan vijftig procent in buitenlandse handen is. “De financiële engagementen van de prins zullen uiteraard verhogen, maar op financieel vlak was dit zeker geen noodzakelijke stap””, legt voorzitter Francis Vrancken uit in een exclusief gesprek met Gazet van Antwerpen.

Vrancken blijft wel gewoon op post als voorzitter. Hij vreest ook de perceptie niet. “Uiteraard zullen er vragen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om van deze club een stabiele en succesvolle eersteklasser te maken. Bovendien blijven we met één vierde van de aandelen toch voor een belangrijk onderdeel lokaal verankerd.”