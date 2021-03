In België geboren Australiër Mathias Cormann nieuwe secretaris-generaal van de OESO

De in België geboren Australiër Mathias Cormann is vrijdag verkozen als nieuwe secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ondanks hevige kritieken van milieuorganisaties. Dat melden bronnen.

De 50-jarige ex-minister van Financiën werd met een krappe meerderheid verkozen tijdens de vergadering van ambassadeurs van de 37 lidstaten. Hij haalde het van de Zweedse ex-Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. De stemming moet dinsdag nog formeel worden gevalideerd door de raad van de OESO. De nieuwe secretaris-generaal gaat vanaf juni aan de slag voor een mandaat van vijf jaar.

Cormann is geboren in Eupen en trok na zijn rechtenstudies naar het westen van Australië. Tijdens die reis werd hij niet alleen verliefd op een plaatselijke schone, maar vooral op het land. Hij besloot twee jaar later naar Australië te verhuizen, naar miljoenenstad Perth. Ook al was zijn rechten­diploma er niet meer waard dan een vodje papier en sprak hij de taal amper. Maar Cormann was zo vol van het land dat hij zich in het begin zelfs tevreden stelde met een baantje als tuinier.

Kort na zijn definitieve verhuis in 1996, sloot Cormann zich al aan bij de Australische liberale partij. Het begin van een bloeiende politieke carrière. In 2007 klom hij op tot senator, in 2013 werd hij minister van Financiën en eind vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de Senaat. In 2018 was hij ook vijf dagen plaatsvervangend premier van Australië.

Klimaatontkenner

Hij was geen favoriet voor de functie omdat hij gezien wordt als een klimaatontkenner, terwijl de strijd tegen de klimaatopwarming net een van de belangrijke opdrachten wordt van de OESO. Verschillende milieuorganisaties drukten in een brief aan de OESO hun “ernstige ongerustheid” uit over de kandidatuur van de Australiër en Greenpeace laakte zijn “vreselijke” parcours inzake het klimaat toen hij minister was.

Volgens bronnen dicht bij de OESO was hij een goede kandidaat omdat de OESO zich verder wil openstellen naar Azië en “kon hij beloften doen op het vlak van het milieu”. Cecilia Malmström kon dan weer niet voldoende stemmen achter zich krijgen omdat ze “te liberale” standpunten heeft over handel.

Er waren in totaal tien kandidaten om de huidige OESO-baas Angel Gurría op te volgen. Die kondigde in juli vorig jaar aan dat hij zich niet opnieuw kandidaat stelde voor de functie. De vroegere Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken zal in totaal vijftien jaar aan het hoofd van de OESO hebben gestaan.