Teleurgestelde Charles De Ketelaere na laat puntenverlies van Club Brugge: “Dit is heel kut”

Charleroi heeft vrijdagavond in extremis een punt uit de brand gesleept tegen Club Brugge. Charles De Ketelaere reageerde na de match teleurgesteld voor de camera’s van Eleven Sports. “Dit is heel kut.”

“Het is heel zuur om te nog te verliezen na zo’n stilstaande fase, natuurlijk ben ik teleurgesteld”, sprak De Ketelaere. “Als je 1-1 speelt, heb je het niet goed gedaan. We hadden veel ruimte, maar hebben dat niet goed uitgespeeld. Zij komen er dan nog eens met al hun kracht in.”

De Ketelaere viel in bij de rust en kreeg in de tweede helft nog een goede kans. “Maar dat werkte ik niet goed af. Bij die penaltyfase met Sobol dacht ik dat hij vol in de rug werd gelopen. Maar ik hoorde de scheidsrechter zeggen: dat is te weinig. Als hij dat vindt...We wilden natuurlijk winnen, zeker als je zo lang voor staat. We moeten dit nu achter ons laten en maandag opnieuw voor de drie punten gaan. Hoe ik me voelde na die coronabesmetting? Ik denk niet dat ik vandaag heel goed was, ik voelde dat ik op mijn adem trapte en dat ik slap was in de duels. Maar ze zeggen dat dat steeds beter zal gaan.”

Brandon Mechele: “We hebben het onszelf aangedaan”

Brandon Mechele kwam niet ongeschonden voor de camera’s. De verdediger raakte gewond aan lip en oog na een botsing in de eerste helft. Het late puntenverlies zat hem evenwel dieper. “Het zo weggeven in de laatste minuut is altijd balen. Maar we hebben het onszelf aangedaan. In de tweede helft konden we niet meer opschuiven en dan kan je in de problemen komen. In het begin waren we baas, maar dan is het jammer dat je het weggeeft in de tweede helft. Een paar van hun tackles waren op het randje. Maar je weet dat het hier moeilijk wordt. Oké, we verliezen niet, maar we laten wel een kans liggen om verder uit te lopen op de rest.”

Shamar Nicholson: “We wilden drie punten”

Ook Shamar Nicholson toonde zich, ondanks zijn late gelijkmaker, niet helemaal tevreden. “We wilden drie punten. Ik ben wel altijd blijven geloven in de gelijkmaker, dat moet zolang de wedstrijd niet voorbij is. Play-off 1 zal moeilijk worden, maar we moeten blijven vechten, dan zullen we wel zien waar we uitkomen.”

“We mogen blij zijn dat we nog een punt uit de brand slepen, maar eigenlijk hebben we gestreden voor een overwinning”, vertelde ook Jordan Botaka, die nog een schot op de paal zag vliegen. “Vanop die positie moet je schieten, jammer genoeg gaat hij er niet in. Gelukkig maken we een paar minuten later nog gelijk. De coach heeft me bij de rust duidelijk gemaakt dat hij leeuwen wilde zien. Ik denk dat onze grinta in de tweede helft heeft geloond.”