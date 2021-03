1B-clubs niet per se tegen integratie van meer beloftenploegen

“Veel clubs staan open voor meer beloftenploegen in 1B”, denkt Lommel SK-voorzitter Harm van Veldhoven. “We zagen dit seizoen dat dat leerrijk kan zijn voor jongeren. Anderzijds hebben we aan OHL en Beerschot gezien dat 1B een meer dan degelijke competitie is. Ik vind het belangrijk dat het niveau niet daalt. We moeten dus kwalitatieve voorwaarden aan de integratie van die beloftenploegen koppelen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er straks evenveel U23- als profploegen in 1B spelen en dat we zo een veredelde beloftencompetitie worden.”

Yorik Torreele, CEO van Lierse Kempenzonen, treedt hem daarin bij. “We mogen onze competitie niet devalueren, de integratie van vier ploegen lijkt mij het maximum.”

Ook Westerlo is niet tegen de integratie van beloftenploegen. “Maar we zijn er wel tegen dat de integratie altijd wordt losgekoppeld”, zegt Wim Van Hove. “Die beslissing zou deel moeten uitmaken van een grotere hervorming. Waarom wachten we niet op de studie die momenteel wordt gevoerd? Nu zomaar extra beloftenploegen in 1B steken, zou ik een minachting vinden tegenover de overige clubs in de reeks.”

Ook voor Eleven Sports zou de beslissing consequenties hebben. “Wij willen mee nadenken over alle aanpassingen die goed zijn voor het Belgisch voetbal”, zegt head of content and production Jan Mosselmans. “Maar meer ploegen betekent ook meer kosten. Wij vragen alleen dat er rekening wordt gehouden met de rechtenhouder.”